Crosetto | Trump su Afghanistan? Niente lezioni su impegno Italia

Il ministro della Difesa Crosetto ha risposto alle dichiarazioni di Trump sul ruolo degli alleati in Afghanistan, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso e rispettoso delle specificità di ciascun Paese. La discussione evidenzia la necessità di un rapporto equilibrato tra alleati, concentrandosi sulla collaborazione e sulla coerenza delle responsabilità internazionali.

«In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli Usa in Afghanistan. Io ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. La cosa bella dei fatti è che non si possono cancellare. E sull’impegno dell’Italia, delle sue Forze Armate nelle missioni, sul loro valore, sul loro sacrificio, sul loro ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Afghanistan e le parole di Trump, Crosetto: “Non accettiamo analisi superficiali da parte di nessuno”L’attenzione sulla situazione in Afghanistan si è riaccesa con le recenti dichiarazioni di Donald Trump, commentate da Guido Crosetto.

