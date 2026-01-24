Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato la diffusione di un suo messaggio privato sull’Afghanistan, inviato a interlocutori istituzionali e poi trasmesso durante una puntata di La7. Pur ritenendo l’episodio non grave, Crosetto ha espresso delusione per la scelta di rendere pubblico un contenuto riservato, sottolineando l’importanza di rispettare la riservatezza nelle comunicazioni ufficiali.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso pubblicamente il proprio disappunto dopo che un messaggio privato, da lui inviato a interlocutori istituzionali e relativo al dossier Afghanistan, è stato reso pubblico durante una trasmissione su La7. La vicenda ha sollevato interrogativi sul rispetto della riservatezza nelle comunicazioni istituzionali. A intervenire è stato lo stesso Crosetto con un post pubblicato su X, nel quale ha chiarito la natura del contenuto diffuso. «Ho appena visto su La7tv un mio messaggio privato indirizzato a persone istituzionali, reso pubblico», ha scritto il ministro, sottolineando come la divulgazione non contenga elementi sensibili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crosetto critica La7 per la diffusione di un messaggio privato sull’Afghanistan: “Nulla di grave, ma molto deludente”

Crosetto: «Trump sull'Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)

