Crollo a Casoria gli sgomberati salgono a 90 | attivato il servizio anti-sciacallaggio

Questa mattina si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi a Casoria, convocata dal Prefetto Michele di Bari su richiesta del Sindaco Raffaele Bene. L’obiettivo è stato coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza, in seguito al crollo avvenuto in città. Gli sgomberi sono aumentati a 90, e è stato attivato un servizio anti-sciacallaggio per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle zone interessate.

Si è svolta questa mattina una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha visto la fattiva partecipazione dell'Assessore regionale alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali, Avv. Fiorella Zabatta, recatasi personalmente presso il Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza connessa al crollo di una palazzina avvenuto nella mattinata del 23 gennaio scorso in via Cavour 60 ed allo sgombero in via precauzionale delle famiglie che abitano negli edifici adiacenti. Sono 90 le persone sgomberate in via precauzionale dal palazzo crollato ieri a Casoria, nel Napoletano, e da quelli adiacenti. Di queste 60 sono state ospitate in strutture alberghiere. Sarà allestita una tensostruttura per distribuire cibo, acqua e farmaci.

