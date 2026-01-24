Crans Moretti scarcerato è nella sua villa I genitori delle vittime | Soddisfatti della reazione italiana | Chi ha pagato la cauzione

Dopo il pagamento della cauzione da parte di un amico, Moretti è stato scarcerato e si trova nella sua villa. I genitori delle vittime esprimono soddisfazione per la reazione italiana. Il titolare del Constellation, presente alla finestra, continua a essere sotto osservazione. La vicenda ha suscitato attenzione sull’andamento del procedimento e sulle modalità di pagamento della cauzione, suscitando riflessioni sulla giustizia e sulla trasparenza.

La scarcerazione di Jacques Moretti sta agitando i rapporti diplomatici tra l’Italia e la Svizzera. La diffusione delle prime immagini dell’uomo subito dopo la sua uscita dal penitenziario, trasmesse in esclusiva dal TG2, ha agito come un detonatore per una polemica politica. Lui, intanto, dalle sette di venerdì sera se ne sta chiuso nella sua casa di Lens, pochi chilometri da Crans-Montana. Nel grigiore della giornata non si notano particolari segni. Poca gente in strada. Sotto l’ abitazione del proprietario del Constellation si nota solo qualche giornalista in attesa. Unico movimento: uno scatolone vicino la porta sul marciapiede notato al mattino e rimosso dopo qualche ora. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

