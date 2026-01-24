Crans-Montana Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti | Inaccettabile Il presidente svizzero | La politica non deve interferire

Il presidente del Consiglio italiano, insieme al presidente svizzero, ha espresso forte disappunto per la scarcerazione di Jacques Moretti, definendola “inaccettabile”. Una posizione condivisa, sottolineando come la politica non debba interferire nelle decisioni giudiziarie. Entrambi hanno manifestato la loro indignazione, evidenziando l’importanza di rispettare l’indipendenza del sistema giudiziario e i principi di correttezza e legalità.

«Il presidente del consiglio ed io stamani eravamo veramente indignati. Non solo come rappresentanti del governo italiano, ma come genitori e io anche come nonno». Queste le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti. Accusato insieme alla moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans Montana, è stato «salvato» (per ora) da un amico. Che ha versato sul conto della procura di Sion la cauzione fissata in 200 mila franchi svizzeri, ovvero 215 mila euro. «Per 200mila franchi – ha aggiunto il ministro – si è venduta la giustizia in quel cantone.🔗 Leggi su Open.online

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: «Inaccettabile, siamo indignati»Il governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, da parte del Tribunale di Sion.

