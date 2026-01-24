Crans-Montana Tajani | Moretti scarcerato? C’è il pericolo di fuga l’inchiesta fa buchi da tutte le parti

Il ministro Tajani ha commentato la scarcerazione di Moretti, evidenziando preoccupazioni riguardo al rischio di fuga e alle lacune dell’inchiesta. Secondo Tajani, tale decisione è inaccettabile e rappresenta un’offesa alla memoria delle vittime e ai sentimenti del popolo italiano. La vicenda si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla giustizia e sulla sicurezza, suscitando reazioni diverse nel panorama politico e sociale.

“Consideriamo la decisione di scarcerare il signor Moretti inaccettabile, che offende non soltanto la memoria delle vittime e offende i feriti, ma offende il sentimento di tutto il popolo italiano e non solo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti alla Farnesina. “Non ci sono motivazioni per la scarcerazione se non i 200mila franchi”. Il proprietario del locale del rogo di Crans Montana, per il ministro, “potrebbe tentare la fuga”. Il messaggio “è diretto alla magistratura cantonale che è responsabile di una inchiesta che fa buchi da tutte le parti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, Tajani: “Moretti scarcerato? C’è il pericolo di fuga, l’inchiesta fa buchi da tutte le parti” Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera. Tajani: «Scarcerazione Moretti inaccettabile, inchiesta fa buchi da tutte le parti»Il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, decisa dal Tribunale di Sion. Jacques Moretti scarcerato dopo la strage di Crans-Montana, lo sdegno del ministro Antonio TajaniDopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, avvenuta in seguito alla strage di Crans-Montana, il ministro Antonio Tajani ha espresso il suo sdegno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Meloni sulla scarcerazione di Moretti: È un oltraggio alle vittime, chiederemo spiegazioni; Crans, Moretti esce dal carcere: un amico ha pagato la cauzione. Meloni: Oltraggio alle vittime; VIDEO | Crans Montana, il tribunale svizzero: Jacques Moretti può lasciare il carcere; l'ira di Meloni e Tajani: Oltraggio alle vittime; Jacques Moretti scarcerato dopo la strage di Crans-Montana, la reazione di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Crans Montana, Tajani: «La scarcerazione di Moretti su cauzione è un oltraggio alle famiglie» VIDEO«Non ci sono parole per commentare la decisione della magistratura di Sion della libertà su cauzione, che suona come un oltraggio alle famiglie e alle decine di morti e ... ilgazzettino.it Crans-Montana, le prime immagini di Moretti dopo la scarcerazione e il pagamento della cauzioneL'Italia intanto protesta e richiama l'ambasciatore in Svizzera, Tajani: Offesi i sentimenti del popolo italiano ... msn.com Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: "Vogliamo sapere chi ha pagato la cauzione" Link nei commenti - facebook.com facebook Crans-Montana, l’Italia richiama a Roma l’ambasciatore in Svizzera ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.