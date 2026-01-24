Crans-Montana Tajani | Inaccettabile scarcerazione Moretti offende popolo italiano – Il video

Il ministro Tajani ha definito inaccettabile la scarcerazione di Moretti, sottolineando come tale decisione possa essere percepita come un'offesa al popolo italiano. Le sue parole evidenziano le tensioni e le preoccupazioni legate a questa vicenda, che ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica e nel panorama politico. La posizione ufficiale riflette la rilevanza di questa decisione e il suo impatto sul sentimento nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2026 ""Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il Ministro degli Esteri Cassissa per raccontargli della profonda indignazione del popolo italiano. Mi ha ribadito che il governo svizzero vuole fare chiarezza su ciò che è accaduto. Il messaggio che vogliamo dare? È un messaggio alla magistratura cantonale che è responsabile di un’inchiesta che fa buchi da tutte le parti. Un’inchiesta che è partita in ritardo, che ha permesso ai due responsabili di tentare la fuga e di accusare altre persone" così il Ministro Tajani.🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, Tajani: “Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano”Il ministro degli esteri Tajani ha espresso forte disappunto per la scarcerazione di Moretti, ritenendola inaccettabile e offensiva nei confronti del popolo italiano.

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Tajani: «Inaccettabile, siamo indignati»Il governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, da parte del Tribunale di Sion.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Crans-Montana, Tajani: Inaccettabile scarcerazione Moretti, offende popolo italiano

Argomenti discussi: Crans-Montana, Tajani: Decisione di scarcerare Moretti e' inaccettabile; Crans Montana, Tajani Scarcerazione Moretti inaccettabile, offesa a vittime; Crans-Montana, Tajani: Io e Meloni indignati anche come genitori; Crans-Montana e l’Europa che regola tutto, tranne la sicurezza.

Crans-Montana, Tajani: Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italianoInaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il ministro degli esteri Cassissa per raccontargli ... lapresse.it

Crans-Montana, Tajani: Inaccettabile scarcerazione Moretti, offende popolo italiano(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2026 Inaccettabile la scarcerazione di Moretti, offende il popolo italiano. Questa mattina ho parlato anche con il Ministro degli Esteri Cassissa per raccontargli de ... msn.com

Il proprietario del locale del rogo di Crans-Montana, scarcerato dietro cauzione “potrebbe tentare la fuga”, ha paventato il ministro degli Esteri, spiegando che il messaggio “è diretto alla magistratura cantonale che è responsabile di una inchiesta che fa acqua - facebook.com facebook

Crans-Montana, l’Italia richiama a Roma l’ambasciatore in Svizzera ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com