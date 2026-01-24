Crans Montana spunta un nuovo video | il soffitto prende fuoco ma la festa continua come se niente fosse

A Crans Montana, un nuovo video mostra un episodio insolito: il soffitto si incendia, ma la festa prosegue senza interruzioni. La schiuma fonoassorbente prende fuoco mentre i camerieri del Constellation continuano a servire champagne e candele pirotecniche, mantenendo la calma e la sequenza del servizio. Un episodio che mette in luce la capacità di gestire situazioni impreviste in un contesto di alta classe.

La schiuma fonoassorbente si incendia, ma la festa continua e i camerieri del Constellation, con in mano le bottiglie di champagne e le candele pirotecniche, proseguono in fila indiana, come se niente fosse. La scena è ripresa in un video inedito, acquisito agli atti dell'indagine sulla strade di Capodanno e trasmesso in esclusiva dall'emittente francese Bfm, che documenta gli istanti immediatamente successivi alle prime fiamme, in cui è si vede che il personale del discobar di Crans-Montana non si era accorto di quanto stava accadendo. Il nuovo video dal Constel Le immagini, riprese da un sedicenne sopravissuto al rogo e consegnate alla polizia, ritraggono i dipendenti in fila dietro la giovane Cyane Panine, sulle spalle di un collega, che percorrono ballando il perimetro del bancone del bar, quando già nell'altra parte del locale divampano le fiamme che la stessa Cyanne, morta nel rogo, avrebbe inconsapevolmente appiccato. 🔗 Leggi su Leggo.it

Crans-Montana, "il soffitto che ha preso fuoco? Nessuna autorizzazione"Crans-Montana, noto per le sue bellezze naturali, si trova al centro di una vicenda legata a presunte irregolarità.

L’effetto tappo, i pannelli fonoassorbenti, il soffitto basso e la scala stretta: così è scattata la trappola di fuoco a Crans-MontanaA Crans-Montana, questa mattina, l’incendio ha evidenziato come fattori come l’effetto tappo, i pannelli fonoassorbenti, un soffitto basso e una scala stretta abbiano contribuito alla tragedia.

