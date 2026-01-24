Crans-Montana scarcerato Jacques Moretti Ira Meloni | Oltraggio alle famiglie

Il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nell’incendio di Crans-Montana, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La decisione ha suscitato forti reazioni, tra cui l’indignazione di Ira Meloni, che ha definito l’evento un oltraggio alle famiglie delle vittime. Nel frattempo, due giovani coinvolti nell’incendio sono stati dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano.

Nella giornata in cui due giovani, coinvolti nell’incendio del ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, vengono dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale teatro della strage di Capodanno costata la vita a 40 persone, fra cui sei cittadini italiani, e con oltre 100 feriti. L’uomo lascerà il penitenziario nelle prossime ore dopo che è stata pagata la cauzione di 200 mila franchi (circa 215mila euro). Per lui – viene spiegato – ci saranno comunque misure cautelari alternative volte a evitare il pericolo di fuga come l’obbligo di firma e il ritiro dei documenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook