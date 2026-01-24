L’evento di Crans-Montana ha suscitato grande preoccupazione tra le famiglie coinvolte, soprattutto dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, avvenuta con il pagamento di una cauzione. I parenti dei giovani vittime e di Manfredi, attualmente ricoverato al Niguarda, esprimono delusione e dolore per una decisione che percepiscono come un passo indietro nella ricerca di giustizia e trasparenza.

Milano, 24 gennaio 2026 – "Il danno è fatto. Non si torna indietro". Sono amareggiati, frustrati, i familiari dei ragazzi morti o rimasti gravemente feriti nell'incendio di Capodanno nel locale di Crans-Montana Le Costellation, dopo che il titolare Jacques Moretti è stato scarcerato grazie al pagamento di una cauzione di 200mila franchi. Ma hanno apprezzato la presa di posizione del governo italiano, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che oggi ha richiamato a Roma l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. Richiamato a Roma l’ambasciatore in Svizzera, l’Italia indignata per la scarcerazione di Moretti "Ci fa piacere il forte intervento del governo italiano - ha detto Umberto Marcucci, il padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti e ora ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, lo ha spiegato all'ANSA, dopo avere parlato con i genitori di Riccardo Minghetti, il giovane romano che invece nel rogo è deceduto –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crans-Montana, Moretti scarcerato e l'amarezza del papà di Manfredi (ricoverato al Niguarda): "Una decisione che fa male"

Crans Montana, Valentino Giola papà di un 16enne ricoverato al Niguarda: “I suoi amici sono morti, dirglielo è stata dura”Valentino Giola, padre di un ragazzo di 16 anni ricoverato al Niguarda, ha condiviso il dolore per la perdita degli amici del figlio.

Crans-Montana, Tajani: “Moretti scarcerato? C’è il pericolo di fuga, l’inchiesta fa buchi da tutte le parti”Il ministro Tajani ha commentato la scarcerazione di Moretti, evidenziando preoccupazioni riguardo al rischio di fuga e alle lacune dell’inchiesta.

