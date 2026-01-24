Crans-Montana l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera | Grave offesa alle famiglie

La recente scarcerazione di Jacques Moretti a Crans-Montana ha suscitato una forte reazione in Italia, portando alla richiesta di richiamare l’ambasciatore in Svizzera. La questione, legata alla strage di Capodanno, ha evidenziato tensioni diplomatiche tra i due paesi. Questa vicenda si inserisce in un contesto complesso, che coinvolge aspetti giudiziari e diplomatici, con ripercussioni sulle relazioni tra Italia e Svizzera.

La scarcerazione di Jacques Moretti non apre soltanto un nuovo capitolo giudiziario sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, ma innesca una frattura diplomatica tra Italia e Svizzera. Dopo la decisione del Tribunale di Sion di rimettere in libertà su cauzione il proprietario del locale Le Constellation, teatro dell'incendio che ha causato quaranta morti e 116 feriti, il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, per definire "le ulteriori azioni da intraprendere". Una scelta politicamente pesante, maturata all'indomani di un provvedimento che Palazzo Chigi considera una ferita aperta per le famiglie delle vittime e un atto sproporzionato rispetto alla gravità dei reati contestati.

