Crans-Montana le dimissioni e la gioia della normalità Per due ragazzini prima notte nel letto di casa dall’incendio al Constellation

Dopo il incendio a Crans-Montana, due ragazzi trascorrono la prima notte a casa, segnando il ritorno alla normalità. A distanza di 23 giorni dall’incendio al Constellation, le notizie provenienti dall’ospedale Niguarda di Milano segnalano miglioramenti e speranza. Un passo importante nel percorso di recupero e di ripresa, simbolo di resilienza e di un nuovo inizio.

Milano – Davant i al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, ventitré giorni dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel bollettino dell’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso ci sono un paio di ottime notizie. La prima è la conferma che due ragazzini milanesi ieri sono stati dimessi: un sedicenne che era arrivato dall’ospedale di Sion sul primo elicottero atterrato al Niguarda la sera del 1° gennaio, e un quattordicenne, il più giovane dei feriti italiani, rimpatriato dall’ospedale di Losanna la sera successiva, quasi in contemporanea con l’amico quindicenne che ha condiviso con lui la tragedia e la lenta rinascita nel centro ustioni del Grande ospedale metropolitano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'incendio al bar Le Constellation di Crans Montana: l'ipotesi petardo e le testimonianze che divergono. "Prima le fiamme, poi l'esplosione"

Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana

