Crans-Montana la procuratrice svizzera | Non cederò alle pressioni dell’Italia

La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha dichiarato di non cedere alle pressioni italiane riguardo all’indagine sulla strage di Crans-Montana. La sua posizione arriva dopo l’intervento della premier Meloni e del ministro Tajani, che hanno richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera per esprimere il loro disappunto sulla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio.

La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, titolare dell'inchiesta sulla strage di Crans Montana, è intervenuta dopo che la premier Meloni e il ministro Tajani hanno richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera, incaricandolo di esprimere proprio a Pilloud la grande indignazione del governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del locale dove si è consumato l'incendio. «Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera ma non cederò a un'eventuale pressione delle autorità italiane», ha detto la procuratrice, sottolineando di non essere stata lei a scarcerare l'uomo ma il Tribunale delle misure coercitive.

