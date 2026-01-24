La Farnesina ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore svizzero a Roma in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation a Crans Montana. La misura si rende necessaria per approfondire la posizione della Svizzera e valutare possibili sviluppi sul caso. La comunicazione ufficiale mira a chiarire gli aspetti diplomatici e a mantenere il dialogo tra i due paesi.

ROMA – La Farnesina sta per richiamare a Roma l’ambasciatore d’Italia in Svizzera per consultazioni sul caso di Crans Montana e la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation. Lo rende noto la stessa Farnesina. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Crans Montana: La Farnesina convoca l’ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Moretti

Crans, l'Italia convoca l'ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques MorettiL’Italia ha convocato l’ambasciatore svizzero in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, decisione presa dopo un confronto tra il ministro Tajani e la presidente Meloni.

Crans Montana, il governo convoca l’ambasciatore svizzero. “Indignati per scarcerazione di Moretti”Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore svizzero a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Crans-Montana e l’Europa che regola tutto, tranne la sicurezza; Artico, presentato documento strategico sull’impegno italiano; Crans-Montana, la Procura di Roma procede anche per disastro colposo. Ma gli svizzeri non sono collaborativi; L'emozione in Parlamento tra standing ovation e applausi. E i 5 Stelle processano Trump per la deposizione di Maduro.

Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione MorettiLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans-Montana, richiamato ambasciatore italiano in Svizzera dopo scarcerazione Moretti ... tg24.sky.it

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiGoverno e Farnesina richiamano l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques ... msn.com

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook