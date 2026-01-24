Crans Montana il presidente della Svizzera risponde a Meloni | La politica non deve interferire con la giustizia

Il presidente della Svizzera ha risposto a Meloni sottolineando che, nel suo paese, la politica non dovrebbe interferire con la giustizia. Ha evidenziato che le procedure svizzere sono diverse da quelle italiane e che i due sistemi giuridici non sono sovrapponibili. Questa dichiarazione riporta l’attenzione sulla distinzione tra le rispettive strutture legali e sulla necessità di mantenere l’indipendenza del sistema giudiziario.

“Possiamo comprendere l’indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti”. Così il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin, in un video pubblicato sul sito del quotidiano Blick. “Dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire. La giustizia deve svolgere le sue indagini in modo trasparente e pagare eventuali errori. La stessa cosa vale sul piano politico”, ha aggiunto Parmelin, rispondendo all’Italia che, attraverso un comunicato di Palazzo Chigi, ha espresso “indignazione” per la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»Il presidente del Consiglio italiano, insieme al presidente svizzero, ha espresso forte disappunto per la scarcerazione di Jacques Moretti, definendola “inaccettabile”.

Mattarella chiede giustizia per le vittime di Crans-Montana, la cerimonia in Svizzera con Macron: «Non accada mai più» – Le fotoIl presidente Mattarella ha partecipato a una cerimonia a Crans-Montana, in Svizzera, insieme a Macron, per ricordare le vittime di una tragedia.

