Crans-Montana il dolore del padre di Chiara | Moretti scarcerato vacillo
La scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha suscitato forte dolore tra i familiari delle vittime della tragedia di Capodanno. La decisione delle autorità svizzere di rilasciarlo dietro cauzione ha riacceso il dolore e l’incertezza, evidenziando ancora una volta le tensioni legate alla vicenda. La notizia ha avuto un impatto emotivo significativo, riaprendo ferite ancora aperte tra chi attende giustizia.
La decisione delle autorità svizzere di rimettere in libertà, dietro cauzione, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha riaperto una ferita ancora freschissima per i familiari delle vittime della tragedia di Capodanno. Un provvedimento che, a poche settimane dall’incendio costato la vita a più persone, tra cui la sedicenne Chiara, viene percepito come un duro colpo alla fiducia nella giustizia. Moretti è tornato libero dopo il versamento di una cauzione fissata in 200mila franchi svizzeri. La misura, prevista dall’ordinamento elvetico, non comporta l’archiviazione del procedimento penale, ma modifica le condizioni di detenzione dell’indagato, che rimane al centro dell’inchiesta sulla notte del rogo nel locale di Crans-Montana, meta turistica molto frequentata anche da cittadini italiani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Il padre di Chiara Costanzo, vittima a Crans-Montana: «La scarcerazione di Moretti è inammissibile. Il fatto che un giorno sarà fatta giustizia è l’unica cosa che mi tiene in vita oggi, ma ogni tanto vacillo»Il padre di Chiara Costanzo, vittima dell’incendio di Crans-Montana, commenta la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto.
Crans-Montana, padre di Chiara Costanzo "indignato" per la scarcerazione di Jacques Moretti: il duro sfogoA Crans-Montana, Jacques Moretti è stato rilasciato dopo aver versato la cauzione.
Argomenti discussi: I genitori di Crans-Montana e quello stare nel dolore; La lezione da Crans-Montana: si può raccontare un dolore enorme senza trasformarlo nel processo a un paese. In Italia, quasi mai; Tragedia di Crans-Montana: dal dolore alla responsabilità; Crans-Montana, il prete che segue i genitori che affrontano la morte di un figlio: muore il tempo, il dolore non passa e l’amore resta.
Crans-Montana, i genitori delle vittime commentano la scarcerazione di Moretti. Elsa si è svegliata dal comaCrans-Montana, tra rabbia e speranza: i genitori non si arrendono dopo la scarcerazione di Moretti. Un’altra ragazza italiana riapre gli occhi ... 361magazine.com
Crans-Montana, il padre di Giuseppe Giola, uno dei ragazzi feriti: «Mio figlio combatte in ospedale tra preghiere e Milan»Giuseppe, 16 anni, è sopravvissuto all’incendio di Crans-Montana. Il padre Valentino racconta le ustioni, il dolore per gli amici morti e la fede che lo aiuta a rialzarsi ... famigliacristiana.it
Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com
Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.