Crans-Montana il dolore del padre di Chiara | Moretti scarcerato vacillo

La scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha suscitato forte dolore tra i familiari delle vittime della tragedia di Capodanno. La decisione delle autorità svizzere di rilasciarlo dietro cauzione ha riacceso il dolore e l’incertezza, evidenziando ancora una volta le tensioni legate alla vicenda. La notizia ha avuto un impatto emotivo significativo, riaprendo ferite ancora aperte tra chi attende giustizia.

La decisione delle autorità svizzere di rimettere in libertà, dietro cauzione, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha riaperto una ferita ancora freschissima per i familiari delle vittime della tragedia di Capodanno. Un provvedimento che, a poche settimane dall’incendio costato la vita a più persone, tra cui la sedicenne Chiara, viene percepito come un duro colpo alla fiducia nella giustizia. Moretti è tornato libero dopo il versamento di una cauzione fissata in 200mila franchi svizzeri. La misura, prevista dall’ordinamento elvetico, non comporta l’archiviazione del procedimento penale, ma modifica le condizioni di detenzione dell’indagato, che rimane al centro dell’inchiesta sulla notte del rogo nel locale di Crans-Montana, meta turistica molto frequentata anche da cittadini italiani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Il padre di Chiara Costanzo, vittima a Crans-Montana: «La scarcerazione di Moretti è inammissibile. Il fatto che un giorno sarà fatta giustizia è l’unica cosa che mi tiene in vita oggi, ma ogni tanto vacillo»Il padre di Chiara Costanzo, vittima dell’incendio di Crans-Montana, commenta la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto.

Crans-Montana, padre di Chiara Costanzo "indignato" per la scarcerazione di Jacques Moretti: il duro sfogoA Crans-Montana, Jacques Moretti è stato rilasciato dopo aver versato la cauzione.

