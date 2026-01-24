Crans-Montana il dolore del padre di Chiara | Moretti scarcerato vacillo

La scarcerazione di Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha suscitato forte dolore tra i familiari delle vittime della tragedia di Capodanno. La decisione delle autorità svizzere di rilasciarlo dietro cauzione ha riacceso il dolore e l’incertezza, evidenziando ancora una volta le tensioni legate alla vicenda. La notizia ha avuto un impatto emotivo significativo, riaprendo ferite ancora aperte tra chi attende giustizia.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.