Crans-Montana i primi istanti del rogo in un video inedito Il soffitto brucia ma la festa va avanti | il personale non si era accorto delle fiamme

Un video inedito mostra i primi momenti del rogo a Crans-Montana, dove il soffitto si infiamma senza che il personale si renda conto. Le fiamme si propagano alla schiuma fonoassorbente, mentre la musica prosegue senza interruzioni. Un’immagine che cattura l’attimo iniziale di un incidente, evidenziando come, in alcune situazioni, la normalità possa nascondere rischi nascosti.

Il soffitto che prende fuoco, la schiuma fonoassorbente che si incendia e, sotto, la musica che continua. I camerieri sfilano con bottiglie di champagne e candele pirotecniche accese, ballando come se nulla stesse accadendo. È quanto emerge da un video inedito, ora agli atti dell’ inchiesta sulla strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, trasmesso in esclusiva dall’emittente francese Bfm. January 23, 2026 Lo scoppio dell’incendio. Le immagini documentano i secondi immediatamente successivi allo scoppio delle prime fiamme e mostrano che il personale del locale non si era accorto dell’incendio.🔗 Leggi su Open.online

Crans Montana, c'è nuovo video: il soffitto si incendia, ma la festa continua (e c'è anche Jessica Moretti). Il ragazzo italiano che lo ha girato: «Sono scappato subito»A Crans Montana, un nuovo video mostra un incidente durante una festa al Constellation, il locale coinvolto in una tragedia.

Crans Montana, spunta un nuovo video: il soffitto prende fuoco ma la festa continua «come se niente fosse»A Crans Montana, un nuovo video mostra un episodio insolito: il soffitto si incendia, ma la festa prosegue senza interruzioni.

