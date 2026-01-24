Crans Montana Governo e Farnesina richiamano l' ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti

Il Governo italiano e la Farnesina hanno deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation. La decisione è stata presa dopo il pronunciamento del Tribunale di Sion, che ha disposto la libertà dell’interessato. Questa scelta riflette la complessità delle relazioni diplomatiche e le conseguenze di un provvedimento giudiziario internazionale.

Governo e Farnesina richiamano l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. La mossa è stata concordata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni decisa a far valere le ragioni dell'Italia e dei familiari delle vittime e dei feriti. Dopo la notizia del rilascio di Moretti, la premier Meloni si era detta «indignata». «La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans-Montana, il governo contro la scarcerazione di Moretti: “Vergogna, oltraggio alle vittime”Il governo italiano ha espresso forte reazione alla decisione di scarcerare Jacques Moretti su cauzione a Crans-Montana, definendola un’azione

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook