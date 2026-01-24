Crans-Montana clamoroso | ecco chi ha pagato la cauzione a Moretti

Un imprenditore ginevrino di grande disponibilità avrebbe versato la cauzione di 200mila franchi per Jacques Moretti a Crans-Montana. La sua identità rimane ancora sconosciuta, ma si tratta di una figura nota nel mondo degli affari. La vicenda si inserisce in un contesto di particolare attenzione mediatica, senza ancora chiarire le motivazioni o i dettagli dietro questa decisione.

Sarebbe un imprenditore ginevrino molto ricco il misterioso amico che ha versato la cauzione di 200mila franchi per Jacques Moretti. Lo riferiscono due fonti all'AGI senza tuttavia specificare il nome. Un versamento di denaro che ha permesso all'indagato, assieme alla moglie Jessica Maric, di uscire dal carcere e tornare in libertà nell'ambito dell'inchiesta in cui la coppia è indagata per omicidio, incendio e lesioni colpose per il rogo al ' Le Constellation ' dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. A disporre la scarcerazione al centro anche delle polemiche politiche è stato il Tribunale di Sion, col parere favorevole della Procura guidata da Beatrice Pilloud. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A Crans-Montana, Jacques Moretti è tornato in libertà dopo aver pagato la cauzione.

La liberazione di Jacques Moretti, coinvolto nell'incendio del locale Constellation a Crans-Montana, ha suscitato interrogativi sulla cauzione versata.

