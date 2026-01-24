Recentemente si è approfondita la situazione finanziaria delle società di Luca Barbareschi, che si trovano ad affrontare circa 40 milioni di euro di debiti tra banche e tasse. Questa crisi si manifesta in un contesto di tensioni pubbliche, tra cui lo scontro verbale tra Barbareschi e il conduttore Sigfrido Ranucci, evidenziando le difficoltà economiche e comunicative del momento.

La notizia della crisi arriva a pochi giorni dello scontro verbale tra Luca Barbareschi e il conduttore televisivo Sigfrido Ranucci. Domenica 11 gennaio, in apertura di Allegro ma non troppo su Rai 3, subito dopo la messa in onda del programma d’inchiesta, Barbareschi ha lanciato una frecciata a Ranucci: «Vorrei ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi e che dopo il suo programma c’è il nostro. Lui fa fatica a dirlo. Il suo consulente commerciale è la persona che mi sta spiando da due anni: l’ho letto sui giornali e verrà querelato. Io non spio voi, ma almeno ricordatevi il nome. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa sta succedendo alle società di Luca Barbareschi? 40 milioni di debiti tra banche e tasse

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

