Cosa significa quando il cane ha la coda tesa in orizzontale

Quando un cane tiene la coda tesa in orizzontale, di solito manifesta attenzione o vigilanza verso ciò che lo circonda. Si tratta di un segnale che indica uno stato di allerta, in cui il cane valuta gli stimoli ambientali prima di decidere come comportarsi. Questa postura può variare a seconda del contesto e del carattere dell’animale, rappresentando un modo per comunicare calma o cautela senza usare altri segnali più evidenti.

