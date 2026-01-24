Cosa c’è e cosa no nella riforma della Giustizia

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 riguarda la riforma della giustizia in Italia. In questa occasione, si voterà per confermare o respingere le modifiche proposte, che interessano vari aspetti del sistema giudiziario. È importante conoscere cosa cambia e cosa rimane invariato, per comprendere l’impatto di questa revisione sulla tutela dei diritti e sull’efficienza delle istituzioni giudiziarie.

Roma, 24 gennaio 2026 – Il 22 e 23 marzo 2026 si vota per un referendum costituzionale confermativo sulla cosiddetta “ riforma della giustizia ”. Il quesito è unico e chiede, in sostanza, se confermare o respingere quel testo approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È un passaggio che riguarda l’architettura della magistratura più che la vita quotidiana dei tribunali. E proprio per questo, nel dibattito circolano due equivoci ricorrenti: l’idea che la riforma “metta il pm sotto il governo” e quella che “acceleri i processi”. Sono entrambe scorciatoie comode. E sbagliate, almeno guardando a ciò che il testo contiene davvero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Referendum Giustizia, cosa dice davvero la riforma rispetto a quanto affermato da BarberoIl referendum sulla giustizia ha suscitato molte interpretazioni.

Le parole giuste per spiegare la riforma della giustizia

