Cortina Ghali ospite d’onore | perché proprio il pro-Pal premiato da Announ il leader pro-Hamas arrestato?

Cortina accoglie Ghali come ospite d’onore, suscitando interesse e domande sulla sua partecipazione. La presenza del rapper, premiato da Announ, leader pro-Hamas arrestato, ha generato discussioni sul suo ruolo e sul messaggio trasmesso. L’Associazione dei Palestinesi in Italia ha espresso apprezzamento per l’uso della canzone ‘Casa Mia’ nel contesto del festival di Sanremo, evidenziando l’importanza di condividere messaggi di identità e cultura.

"A nome dell'Associazione dei Palestinesi in Italia desideriamo esprimerti il nostro profondo apprezzamento per aver utilizzato la tua piattaforma e la tua canzone 'Casa Mia' per diffondere un messaggio così significativo agli spettatori del festival di Sanremo. La tua coraggiosa decisione di pronunciare la parola 'genocidio' ha avuto un impatto straordinario.", furono le parole usate dall'Associazione Api, presieduta dal leader pro-Hamas, per motivare il premio conferito al cantante Ghali, nei giorni successivi alla sua partecipazione al festival di Sanremo, nel 2024. Oggi quel post torna di attualità, nei giorni che precedono le Olimpiadi.

