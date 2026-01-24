Cortei di sabato 24 gennaio | le aree del percorso e tutte le modifiche alla viabilità cittadina

Il sabato 24 gennaio, a Piacenza, sono previste diverse manifestazioni che interesseranno alcune aree della città. Durante la giornata, si renderanno necessarie modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento dei cortei. Di seguito vengono illustrate le zone coinvolte e le variazioni previste, con mappe dettagliate dei percorsi per garantire una migliore informazione ai cittadini e agli utenti della strada.

Cortei di sabato 24 gennaio, tutte le modifiche alla viabilità di Piacenza. Tre le manifestazioni in programma che, nel corso di tutta la giornata, comporteranno delle modifiche alla viabilità ordinaria cittadina (in allegato le mappe dei percorsi). «Le misure adottate da Polizia Locale e Uffici.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Capodanno 2026: strade chiuse, tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei busPer il Capodanno 2026 a Genova, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, sono previste chiusure stradali e variazioni alla viabilità nei pressi di piazza della Vittoria.

La fiamma olimpica attraversa Verona: tutte le modifiche alla viabilità previste per domenica 18 gennaioDomenica 18 gennaio 2026, Verona sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica, un evento che segna l’avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cortei in città e modifiche alla circolazione; Roma, nuova ondata di mobilitazioni per il Rojava: Agire subito per fermare i massacri; Cortei di tifosi e strade bloccate: sabato nero per la viabilità a Lugano; Corteo e processione nel week end: gli effetti sul traffico e le strade coinvolte.

Sabato manifestazioni e cortei in città, cambiano viabilità e bus 15 pattuglie della polizia locale in stradaSabato 24 gennaio si svolgeranno diverse manifestazioni a Piacenza che, nel corso di tutta la giornata, renderanno necessarie modifiche alla viabilità ... piacenzasera.it

Il sabato delle manifestazioni contrapposte, estrema destra confinata intorno a Palazzo FarneseDue cortei contrapposti dal punto di vista politico e l'auspicio che i partecipanti possano esercitare il diritto sancito dalla Costituzione Italiana di ... piacenzasera.it

Manifestazioni a Milano – Sabato 24 gennaio 2026 Manifestazioni. Sabato pomeriggio a Milano sono previste tre manifestazioni con cortei che attraverseranno alcune zone della città, incluse Barriera Milano, il centro e vie limitrofe. Le manifestazioni riguard - facebook.com facebook