Corruzione per gli appalti terza indagine sul sindaco Marrandino Coinvolti anche due assessori

Si apre una nuova fase nell'inchiesta sulla gestione del sindaco Marrandino, coinvolto in un'indagine per corruzione relativa agli appalti pubblici. Oltre al primo procedimento, si aggiungono dettagli riguardanti due assessori e l'avviso di conclusione indagini per il voto di scambio politico-elettorale, che vede il sindaco indagato anche con il consigliere regionale Zannini e il sindaco di San Cipriano d'Aversa Caterino.

Nel venerdì nero per il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino c'è stata anche la perquisizione

Corruzione in Comune, striscioni a difesa di Marrandino: "Il nostro sindaco non si tocca"A Castel Volturno sono comparsi striscioni di sostegno al sindaco Pasquale Marrandino, recentemente coinvolto in un'indagine per corruzione.

