Corriere dello Sport | Napoli notte Giovane

Il Napoli si prepara alla sfida con la Juventus, con l’obiettivo di avere Giovane disponibile già in panchina all’Allianz Stadium. La società accelera le trattative per l’ingaggio del giocatore, che potrebbe contribuire alla rosa in vista di una partita importante. La volontà è garantire una rosa il più possibile completa e pronta a affrontare le sfide del campionato.

"> Domani c’è la Juventus e il Napoli accelera per avere Giovane già a disposizione, almeno in panchina, all’Allianz Stadium. È un vero affare sprint con l’Hellas Verona per il talento brasiliano, classe 2003, che rappresenterà il primo rinforzo offensivo della gestione Conte. Le visite mediche – un supplemento dopo l’idoneità già ottenuta in estate – sono in programma questa mattina a Castel Volturno: se tutto filerà liscio, arriverà la firma e il giocatore potrà partire subito con la squadra verso Torino. La notizia è stata ricostruita da Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Giovane Napoli”Il mercato del Napoli si riscalda, con due operazioni in uscita ormai concluse e un’entrata prossima a essere finalizzata.

