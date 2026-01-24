Corriere dello Sport | Napoli caccia all’esterno | Abde Boga e Sancho nella short list di Conte

Il mercato estivo prosegue con attenzione da parte del Napoli, che valuta diversi profili per rinforzare la rosa. Tra i nomi in lista ci sono Abde, Boga e Sancho, considerati dall’allenatore Conte come possibili opzioni per rafforzare le fasce offensive. La società si sta dedicando a valutazioni accurate per garantire scelte mirate e strategiche, nell’obiettivo di migliorare la competitività della squadra nella prossima stagione.

"> Il mercato scorre veloce e il Napoli riflette sulle prossime mosse. Dopo aver chiuso per Giovane, il club azzurro è pronto a inserire in rosa un altro attaccante esterno: le partenze di Lucca e Lang hanno infatti lasciato scoperto il reparto, che necessita di un rinforzo immediato per affrontare un gennaio ad alta intensità e un febbraio altrettanto impegnativo. Servirà un profilo pronto all’uso, capace di incidere subito nelle rotazioni di Conte. Il quadro generale è stato delineato da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

