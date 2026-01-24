Il mercato estivo prosegue con attenzione da parte del Napoli, che valuta diversi profili per rinforzare la rosa. Tra i nomi in lista ci sono Abde, Boga e Sancho, considerati dall’allenatore Conte come possibili opzioni per rafforzare le fasce offensive. La società si sta dedicando a valutazioni accurate per garantire scelte mirate e strategiche, nell’obiettivo di migliorare la competitività della squadra nella prossima stagione.

"> Il mercato scorre veloce e il Napoli riflette sulle prossime mosse. Dopo aver chiuso per Giovane, il club azzurro è pronto a inserire in rosa un altro attaccante esterno: le partenze di Lucca e Lang hanno infatti lasciato scoperto il reparto, che necessita di un rinforzo immediato per affrontare un gennaio ad alta intensità e un febbraio altrettanto impegnativo. Servirà un profilo pronto all’uso, capace di incidere subito nelle rotazioni di Conte. Il quadro generale è stato delineato da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, caccia all’esterno: Abde, Boga e Sancho nella short list di Conte”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli di Conte”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Il Napoli mai visto di Conte”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia; Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibili; Mercato Napoli, quali sono le big che hanno votato contro il club; Conte sceglie Lang: l’obiettivo è restare al Napoli.

Corriere dello Sport: Giovane NapoliSi accende il mercato offensivo del Napoli. Due operazioni in uscita sono state definite, una in entrata è ormai in dirittura d’arrivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la coper ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Il Napoli Scott ma è gelatoUna notte surreale, quasi incomprensibile, quella vissuta dal Napoli a Copenaghen. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Copenaghen per il Corriere dello Sport, gli azzurri passano in vantaggio al ... napolipiu.com

IN CAMPO CONTRO LA JUVENTUS Secondo 'Il Corriere dello Sport', Giovane avrebbe tutte le carte in regola per partire con gli azzurri alla volta di Torino Dopo l'Here We Go di Romano si attende solo l'ufficialità, con il brasiliano che potrebbe figurare in - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com