Corriere dello Sport | Napoli caccia all’esterno | Abde Boga e Sancho nella short list di Conte

Il mercato estivo continua a muoversi rapidamente e il Napoli valuta attentamente le possibili opportunità per rinforzare il reparto esterni. Tra i nomi sulla lista di Conte ci sono Abde, Boga e Sancho, tutti candidati a contribuire alla rosa partenopea. La società segue con attenzione le trattative, cercando di individuare le soluzioni più adatte alle esigenze della squadra e alle disponibilità del mercato.

"> Il mercato scorre veloce e il Napoli riflette sulle prossime mosse. Dopo aver chiuso per Giovane, il club azzurro è pronto a inserire in rosa un altro attaccante esterno: le partenze di Lucca e Lang hanno infatti lasciato scoperto il reparto, che necessita di un rinforzo immediato per affrontare un gennaio ad alta intensità e un febbraio altrettanto impegnativo. Servirà un profilo pronto all’uso, capace di incidere subito nelle rotazioni di Conte. Il quadro generale è stato delineato da Davide Palliggiano, Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli prenderà un altro esterno offensivo: Manna diviso tra Sancho, Maldini e BogaIl Napoli si sta preparando ad aggiungere un nuovo esterno offensivo alla rosa, in risposta alla partenza di Lang e all'infortunio di Neres.

