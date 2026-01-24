coro e orchestra oggi alle 17 a san fedele

Oggi alle 17, nella Badia di San Fedele a Poppi, si terrà un concerto con coro e orchestra. L’evento vedrà l’esibizione dell’orchestra dell’Università di Firenze e dell’Insieme vocale Orophonia di Badia Prataglia, diretti rispettivamente da Gabriele Certorbi e dal maestro Patrizio Paoli. Un’occasione per ascoltare una proposta musicale di livello in un contesto storico e suggestivo.

Oggi pomeriggio alle ore 17 nella Badia san Fedele a Poppi ci sarà un concerto coro e orchestra. Ad esibirsi saranno l’orchestra dell’ università di Firenze e l’ Insieme vocale Orophonia di Badia Prataglia diretto da Gabriele Certorbi e dal maestro del coro Patrizio Paoli. I solisti saranno Sara Mazzanti soprano, Francesca Cataoli contralto, Francesco Marchetti tenore e Sandro degl’Innocenti basso. Presentranno Missa Brevis Kv 275 di Mozart. L’ingresso è libero. L’Associazione Insieme Vocale Orophonia, dal greco "il suono della montagna", di Badia Prataglia è un gruppo amatoriale che nasce dalla voglia di fare musica insieme esplorando il repertorio corale a cappella in tutte le sue forme, sia sacro che profano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

