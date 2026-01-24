L’Imoco Conegliano si qualifica per la decima finale consecutiva di Coppa Italia, dopo aver battuto Novara 3-0. Con questa vittoria, la squadra conferma la propria continuità e solidità nel torneo, raggiungendo un traguardo importante nella sua storia. La finale si svolgerà prossimamente, mentre alle 18 si sfideranno Scandicci e Chieri per un’altra fase del torneo.

È ancora finale per l'Imoco Conegliano, la decima consecutiva in Coppa Italia per la squadra veneta che adesso aspetta la vincente di Scandicci-Chieri per conoscere il nome dell'avversario. Intanto ha rifilato un 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) a una volenterosa Novara che parte con grinta ma sulla distanza non regge il confronto soprattutto perché in attacco si vede solo Tolok e non è abbastanza per vincere il confronto. L'opposta russa non sfigura nel duello contro l'omologa Bella Haak ma Wolosz sfoggia il suo feeling con le centrali (e Chirichella e Fahr risposndono sempre presente) e tiene caldi tutti i suoi attaccanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia, Conegliano in finale per il decimo anno consecutivo

Sciacca in festa, la Coppa Italia di Eccellenza resta in città per il secondo anno consecutivoSciacca conferma il suo talento calcistico, mantenendo la Coppa Italia di Eccellenza nella città per il secondo anno consecutivo.

LIVE Conegliano-Bergamo 0-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il quarto di finale delle campionesse in carica!Segui la diretta della partita Conegliano-Bergamo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia femminile 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: LIVE Conegliano-Novara, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: prima semifinale non scontata; Coppa Italia Frecciarossa 2026: presentate le Finali; Arrivano le Final Four di Coppa Italia: Igor Volley contro Conegliano in semifinale; Oggi parte la Coppa Italia. Monica De Gennaro confermata Pantera per la prossima stagione!.

Coppa Italia, Conegliano in finale per il decimo anno consecutivoL'Imoco batte Novara 3-0 e conquista la decima finale (sette vinte) della sua storia. Alle 18 Scandicci-Chieri ... gazzetta.it

Conegliano implacabile in Coppa Italia: Haak e Gabi scatenate contro Novara, decima finale di fila!Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-23; 25-20; 25-21) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile: le ... oasport.it

Il Como potrebbe molto molto seriamente puntare alla vittoria della Coppa Italia #ComoTorino x.com

DALLE 18:00 SU RAISPORT & VBTV SCANDICCI VS CHIERI Al via le Final Four di Coppa Italia @frecciarossaofficial Questo pomeriggio alle 18:00 alla @inalpi_arena di Torino si sfideranno @savinodelbenevolley e @chieri76 nella Seconda Se - facebook.com facebook