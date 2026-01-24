Controlli straordinari del territorio nella rete della Polizia di Stato finisce un ricercato

Venerdì scorso, grazie alla collaborazione tra il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna e le unità del Commissariato di Lugo, sono stati svolti controlli straordinari sul territorio. L’intervento ha coinvolto diverse zone, tra cui aree verdi, stazioni e esercizi pubblici, per garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite. Questa attività rientra nelle attività di controllo ordinario svolte dalla Polizia di Stato per mantenere il rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini.

Le pattuglie hanno identificato oltre 160 persone, una ventina i veicoli controllati. Accurati controlli anche a 6 esercizi pubblici Nella giornata di venerdì, con il concorso degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, in supporto alle unità territoriali del locale Commissariato di Lugo, sono stati effettuati numerosi controlli in aree verdi, stazioni, esercizi pubblici, abituale ritrovo di soggetti pregiudicati.Nel circondario lughese, in particolare nei centri di Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda, sono state identificate oltre 160 persone, una ventina i veicoli controllati.

