contare le api impollanitrici senza disturbarle ecco lo studio di pisa e firenze

Uno studio condotto tra Pisa e Firenze mette in evidenza l’importanza di contare le api impollinatrici senza disturbarle. Con il declino globale degli impollinatori, è fondamentale sviluppare strumenti e metodi affidabili per monitorarne la presenza e l’efficacia. La ricerca mira a migliorare la comprensione delle popolazioni di api, contribuendo alla tutela di questi essenziali impollinatori e alla salvaguardia degli ecosistemi.

PisaFirenze 22 gennaio 2026 - Gli impollinatori stanno diminuendo a livello globale, e questo rende urgente sviluppare metodi accurati per monitorarne densità e abbondanza. Per rispondere a questa esigenza un team delle università di Pisa e Firenze ha testato e, per la prima volta, validato un metodo per contare animali piccoli, abbondanti e spesso rapidi, come le api impollinatrici. Il protocollo è stato messo alla prova sull’isola di Giannutri e permette di effettuare campionamenti a vista lungo percorsi prestabiliti, contando il numero di insetti visti e stimando la loro distanza. Sull'isola i ricercatori hanno studiato due popolazioni di impollinatori in forte declino, Anthophora dispar e Bombus terrestris, insieme alle api mellifere allevate (Apis mellifera). 🔗 Leggi su Lanazione.it

