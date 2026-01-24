Consenziente anche se ubriaca la Cassazione chiude il caso | assolti due uomini accusati di violenza su una 18enne

La Cassazione ha recentemente chiuso il caso relativo alla presunta violenza su una ragazza di 18 anni, assolvendoli. La donna, anche se ubriaca, si era progressivamente ripresa e aveva manifestato il suo consenso durante il rapporto, che era stato filmato da un testimone. La decisione si basa sulla valutazione della capacità di discernimento e sulla volontà reale della giovane al momento dei fatti.

La giovane, anche se aveva bevuto, si era via via ripresa ed era consenziente la notte nella quale fu filmata da un ragazzo mentre aveva un rapporto con un amico del primo. Dichiarando inammissibile il ricorso dell’accusa, la Cassazione ha ora fatto diventare definitiva l’assoluzione dei due imputati perché «il fatto non costituisce reato». La pronuncia avviene nel pieno della polemica politica sul ddl anti-stupri. I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con abuso delle condizioni della ragazza, all’epoca 18enne, la quale aveva bevuto molto tra vino e superalcolici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

