Consenziente anche se ubriaca definitiva l’assoluzione di due giovani a Ravenna

Due giovani a Ravenna sono stati assolti dopo essere stati ripresi mentre avevano un rapporto, nonostante fossero sotto l’effetto dell’alcol. La loro posizione è stata valutata considerando il consenso espresso e le circostanze del caso. La sentenza evidenzia l’importanza di analizzare attentamente i dettagli di ogni episodio, anche in situazioni complesse come questa.

(Adnkronos) – Anche se sotto effetto di alcol, era consenziente quando è stata ripresa con il telefonino mentre aveva un rapporto con un altro ragazzo a Ravenna. La Cassazione ha reso definitiva l'assoluzione per due uomini, un 35enne e un 36enne, accusati di violenza sessuale di gruppo per induzione all'atto sessuale. I fatti sono avvenuti nell'ottobre 2017, dopo una serata in un locale durante la quale la ragazza, 18enne, aveva bevuto molto alcol ed era stata poi portata in un appartamento. Secondo l'accusa lì uno dei due imputati ha avuto un rapporto con la ragazza, mentre l'altro la filmava con il cellulare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

