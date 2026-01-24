Consegna merce in un market e bacia una dipendente | condannato per violenza sessuale

Un uomo di 54 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per violenza sessuale, dopo aver baciato senza consenso una dipendente di un supermercato a Mediglia (Milano) al termine di una consegna. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle persone e delle norme di comportamento, sottolineando come ogni forma di approccio non consensuale costituisca reato.

Avrebbe baciato senza il suo consenso la dipendente di un supermercato di Mediglia (Milano) dopo averle consegnato la merce: un uomo di 54 anni, residente a Vimercate (Monza-Brianza), è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per il reato di violenza sessuale. L'uomo dovrà anche risarcire.

Dentista bacia sulla bocca una paziente: condannato per violenza sessualeIl Gup di Velletri ha condannato un dentista a due anni e un mese di reclusione per violenza sessuale ai danni di una paziente, accusata di averla baciata sulla bocca durante una visita.

Odontoiatra bacia una paziente in studio: “Mi sono eccitato”, condannato per violenza sessualeUn odontoiatra è stato condannato a 2 anni e un mese di reclusione per violenza sessuale su una paziente, in seguito a un episodio in studio nel quale il professionista ha baciato la donna, dichiarandosi eccitato.

