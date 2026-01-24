Congressi PD | De Angelis a Paliano Torrice e Ferentino

Il presidente del PD Lazio, Francesco De Angelis, ha partecipato oggi ai congressi dei circoli di Paliano, Torrice e Ferentino. Questo momento rappresenta una tappa importante nel percorso congressuale del partito sui territori, coinvolgendo attivamente i membri locali e promuovendo il confronto interno. La partecipazione di De Angelis sottolinea l’attenzione del partito alle realtà locali e al percorso di rinnovamento interno.

