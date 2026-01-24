Confcommercio premiate le attività di Bagno

Giovedì scorso, in occasione dell’80° anniversario di Confcommercio Cesena, si è svolto un momento di condivisione dedicato alle attività dei bagni e delle imprese locali. L’evento ha rappresentato un’occasione per riconoscere l’impegno delle attività del settore e rafforzare il senso di comunità tra imprenditori e cittadini. Un momento importante per celebrare la storia e il ruolo delle imprese nel territorio.

Giovedì scorso abbiamo vissuto un bel momento di comunità nell’ambito dei festeggiamenti dell’ 80esimo anniversario dalla costituzione di Confcommercio Cesena. Un bel momento dove abbiamo celebrato chi, con coraggio e costanza, ha mantenuto vive attività per almeno 50 anni". Lo sottolinea, con soddisfazione, il sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Enrico Spighi: "Oggi più che mai, il cambio generazionale rappresenta una sfida complessa. Quando vediamo che un’attività passa di generazione in generazione, riconosciamo un valore ancora più grande: la capacità di trasmettere esperienza e passione nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio, premiate le attività di Bagno Premiate 7 attività storiche pescaresi iscritte alla Confcommercio dal 1945 [FOTO]Martedì 16 dicembre, la Confcommercio Pescara ha celebrato il suo ottantennale con un evento speciale dedicato a “Storie di Fedeltà Associativa”. Leggi anche: Perugia, le aziende premiate da Confcommercio: i nomi e le storie La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Confcommercio, premiate le attività di Bagno; Compleanno speciale per Confcommercio Forlì-Cesena, ecco l'80esimo: si premiano 90 imprese storiche; Confcommercio, 80 anni di storia tra memoria e futuro: targhe alle imprese e il saluto di Sangalli; Vetrine di Natale, trionfa l’Ottica di Filippo. Confcommercio, 'maltempo, servono interventi rapidi per le imprese'Confcommercio chiede interventi rapidi e adeguati per il ripristino delle infrastrutture e per sostenere le attività economiche danneggiate dal maltempo, affinché possano tornare quanto prima a ope ... ansa.it Ecco le imprese storiche di Forlì premiate alla festa di ConfcommercioL’Unione provinciale di Forlì-Cesena di Confcommercio, celebra giovedì 22 gennaio alle ore 15, al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’ottantesimo ... corriereromagna.it Ecco le imprese storiche di Forlì premiate alla festa di Confcommercio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.