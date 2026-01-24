Confartigianato nella sport economy vincono le Pmi | sono 25mila Napoli tra i poli d’eccellenza

Confartigianato evidenzia il ruolo delle Pmi nella sport economy italiana, con circa 25.000 imprese attive, tra cui Napoli rappresenta un polo di eccellenza. Mentre gli atleti si preparano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, le piccole e medie imprese dimostrano il loro valore nel settore sportivo, contribuendo allo sviluppo economico e culturale del paese.

Mentre i migliori atleti del mondo si preparano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i nostri piccoli imprenditori sono già campioni nella sport economy italiana. Prodotti e servizi per le attività sportive, dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature complesse, sono infatti realizzati da 25.118 Pmi, vale a dire il 99,5% del totale delle aziende del settore, con 56mila addetti, pari al 79,2% degli occupati. In particolare, le imprese artigiane rappresentano il 45,5% delle imprese della manifattura di prodotti per lo sport. E’ la fotografia scattata da Confartigianato che sottolinea il contributo degli artigiani e dei piccoli imprenditori italiani alla realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali e mette in evidenza la partecipazione delle nostre imprese alla riuscita dei prossimi appuntamenti sportivi in Italia, a cominciare dall’America’s Cup in programma a Napoli nel 2027.🔗 Leggi su Ildenaro.it

