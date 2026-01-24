Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, pubblicato con i bandi DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, riguarda le assunzioni per infanzia, primaria e scuola secondaria. Di seguito vengono riportate le lettere estratte che segnano l’inizio delle prove orali. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, offrendo ai candidati l’opportunità di confrontarsi con la commissione e dimostrare le proprie competenze.

Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando "Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali." Si tratta della lettera dell'alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.

