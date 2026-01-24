Con Volotea in Toscana da Spagna e Francia | Partner del turismo

Volotea amplia la sua presenza in Toscana con l’introduzione di due nuovi collegamenti internazionali verso Oviedo, in Spagna, e Tolosa, in Francia. Questa iniziativa rafforza il ruolo di Volotea come partner del turismo nella regione, facilitando i collegamenti tra Toscana e i principali centri europei. I nuovi voli rappresentano un’opportunità per viaggiatori e operatori di settore, contribuendo a promuovere lo sviluppo turistico e gli scambi culturali.

Prosegue il rafforzamento in Toscana di Volotea che annuncia due nuovi collegamenti internazionali verso Spagna e Francia, a Oviedo e Tolosa. Il collegamento verso la capitale delle Asturie sarà operativo a partire dal prossimo 21 settembre da Firenze, mentre dal 6 novembre sarà possibile volare da Pisa verso Oviedo. Entrambe le rotte saranno operate con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e nelle agenzie di viaggio, i collegamenti ampliano l’offerta del vettore e puntano a promuovere il turismo, in particolare quello diretto in Toscana che si conferma una delle mete più apprezzate dai viaggiatori francesi e spagnoli, anche al di fuori dei periodi di alta stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

NUOVE ROTTE DA ALGHERO E OLBIA Volotea rafforza i collegamenti della Sardegna con l’Europa annunciando due nuove rotte per la summer 2026: Olbia-Siviglia e Alghero-Lione. Queste linee aeree, attive dal 29 maggio fino a settembre, saranno op - facebook.com facebook