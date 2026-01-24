Scopri le offerte di TAP Air Portugal, premiata come Miglior Compagnia Aerea in Europa dalla rivista Global Traveller. Approfitta dei voli scontati verso America e Portogallo, con collegamenti affidabili e di qualità. Un'opportunità per viaggiare con convenienza e comfort, rafforzando le connessioni tra i continenti. Scegli TAP Air Portugal per i tuoi prossimi viaggi transatlantici.

Premiata dalla rivista americana Global Traveller come Miglior Compagnia Aerea in Europa TAP Air Portugal ringrazia rafforzando il proprio pacchetto di collegamenti transatlantici attraverso una serie di offerte rivolte ai passeggeri. "Essere riconosciuti come Miglior Compagnia Aerea in Europa per il quindicesimo anno consecutivo è per noi un grande onore - ha dichiarato Fernanda Ottavio, direttore Vendite e Marketing di TAP per il Nord America -. Raggiungere la vetta è un risultato, rimanerci per 15 anni testimonia un impegno costante. Questo premio riflette la dedizione dei nostri team, che ogni giorno offrono un servizio d’eccellenza, e la fiducia dei nostri passeggeri, che continuano a sceglierci per volare sempre più lontano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Con TAP Air Portugal voli scontati verso. America e Portogallo

Leggi anche: Africa e Sud America. TAP Air Portugal leader per i voli dall’Europa

Treni, il sistema tap & tap arriva anche a GenovaA Genova arriva il sistema tap & tap, semplificando l'acquisto dei biglietti ferroviari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Brutally Honest Review of TAP Air Portugal (2025)

Argomenti discussi: Tap Air Portugal collegherà Lisbona ad Atene con cinque voli settimanali; Con TAP Air Portugal voli scontati verso. America e Portogallo; Vettori, Tap punta sull’hub di Porto e prepara nuove rotte long haul; Tap Air Portugal potenzia investimenti e network da Porto.

Con TAP Air Portugal voli scontati verso. America e PortogalloPremiata dalla rivista americana Global Traveller come Miglior Compagnia Aerea in Europa TAP Air Portugal ringrazia rafforzando il proprio ... quotidiano.net

Tap Air Portugal collegherà Lisbona ad Atene con cinque voli settimanaliTap Air Portugal aprirà una nuova rotta diretta tra Lisbona e Atene il prossimo 1° luglio, servita con cinque voli settimanali. Il collegamento ... travelquotidiano.com

TAP Portugal a Caselle, con questo Airbus 330 in livrea Star Alliance che ha trasportato il Benfica foto di Roberto Leone - facebook.com facebook