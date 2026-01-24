Con il Sora uno scontro salvezza | È una Maceratese arrabbiata

La Maceratese si prepara alla sfida contro il Sora, una partita fondamentale nella corsa salvezza. Dopo tre partite senza vittorie, la squadra si presenta determinata a invertire il trend e dimostrare il proprio valore in un match chiave. La voglia di riscatto e la concentrazione sono alte, e i biancorossi sono pronti ad affrontare l’impegno con il massimo impegno e attenzione.

"Siamo arrabbiati perché un punto in tre gare non rispecchia quanto fatto dalla Maceratese. Domani ci aspetta una gara importantissima e ci faremo trovare pronti". Nicolò Marras, il fantasista della Maceratese, è proiettato alla gara di domani quando arriverà il Sora, battuto all’andata. "Ma è cambiata tantissimo ed è impossibile – spiega – paragonare la squadra dell’andata con quella attuale". Domani si affronteranno formazioni invischiate nella lotta per mantenere la categoria e i punti in palio valgono doppio. "Come giocatori – aggiunge – non meritano questa classifica. Verranno a Macerata per cancellare le due sconfitte e prendere punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

