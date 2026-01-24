Comunicato Stampa | Morta mamma Roberto Baggio

Il Consiglio regionale del Veneto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Matilde Rizzotto, madre di Roberto Baggio. In questo momento di lutto, si unisce nel rispetto e nella vicinanza alla famiglia, riconoscendo l’importanza di questa perdita. La memoria di Matilde Rizzotto resterà nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

“Il Consiglio regionale del Veneto si stringe con affetto e partecipazione a Roberto Baggio per la scomparsa della mamma, Matilde Rizzotto. A lui e alla sua famiglia, va la vicinanza e le più sentite condoglianze dell'intero Parlamento regionale.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Roberto Baggio è un campione e un simbolo del Veneto – afferma Zaia - Un uomo che ha saputo essere grande, dentro e fuori dal campo, per stile, carattere e standing, ma anche per semplicità e sensibilità.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

