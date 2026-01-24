Como-Torino il Como dilaga | doppietta Douvikas poi Kuhn firma il quinto gol e Caqueret il sesto

Nel contesto della ventiduesima giornata di campionato, si presenta l'incontro tra Como e Torino, in programma oggi alle 15 allo Stadio Sinigaglia. Dopo la vittoria dell’Inter sull Pisa nell’anticipo di ieri, questa partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le rispettive posizioni in classifica.

La ventiduesima di campionato, dopo la vittoria nell'anticipo di ieri dell'Inter sul Pisa, prosegue con l'atteso match di oggi, sabato 24 gennaio, alle 15, tra Como e Torino allo Stadio Sinigaglia. Tra i lariani sono indisponibili Goldaniga (da valutare), Diao (da valutare), Morata (rientrp previsto alla 23ª giornata), Addai (rientro previsto alla 23ª giornata). Tra i diffidati nel Como c'è solo Nico Paz. Como (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.🔗 Leggi su Quicomo.it

Diretta gol Serie A LIVE: Como Torino 4-0, poker di DouvikasSegui in tempo reale la diretta della Serie A, con aggiornamenti su risultati, cronaca e analisi delle partite della 22ª giornata.

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, gol di Vlasic, sorpasso di Prati e Kilicsoy! Lecce Como 0-3, gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dove vederla in tv e in streaming; Como-Torino: info e biglietti; Como-Torino: Match Preview; Como-Torino: probabili formazioni e statistiche.

Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0Il Como dilaga al Sinigaglia, Douvikas trova la doppietta contro il Torino. Baturina riceve spalle alla porta, si gira e in un attimo serve nello spazio. tuttomercatoweb.com

LIVE Como-Torino 1-0 Serie A 2025/2026: Douvikas sblocca Como-TorinoSerie A 2025/2026, 22a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Episodio discusso in Como-Torino: la ricostruzione - facebook.com facebook