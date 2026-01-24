Como-Torino è il momento di Baturina | la partita in diretta

Alle 15 di oggi, sabato 24 gennaio, si disputa la partita tra Como e Torino allo Stadio Sinigaglia, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Dopo la vittoria dell’Inter sull Pisa nell’anticipo di ieri, l'incontro rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta e rappresenta un momento chiave della stagione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.