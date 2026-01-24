Como-Torino è il momento di Baturina | la partita in diretta
Alle 15 di oggi, sabato 24 gennaio, si disputa la partita tra Como e Torino allo Stadio Sinigaglia, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Dopo la vittoria dell’Inter sull Pisa nell’anticipo di ieri, l'incontro rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta e rappresenta un momento chiave della stagione.
La ventiduesima di campionato, dopo la vittoria nell'anticipo di ieri dell'Inter sul Pisa, prosegue con l'atteso match di oggi, sabato 24 gennaio, alle 15, tra Como e Torino allo Stadio Sinigaglia. Tra i lariani sono indisponibili Goldaniga (da valutare), Diao (da valutare), Morata (rientrp previsto alla 23ª giornata), Addai (rientro previsto alla 23ª giornata). Tra i diffidati nel Como c'è solo Nico Paz. Como (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.🔗 Leggi su Quicomo.it
