Como Torino 6-0 Fabregas spazza via i granata | momentaneo sorpasso sulla Juventus

Nel match tra Como e Torino, i padroni di casa si sono imposti con un rotondo 6-0, grazie anche alle prestazioni di Fabregas. La vittoria consente al Como di sorpassare temporaneamente la Juventus in classifica, offrendo uno sguardo sull’andamento della stagione e sulle dinamiche tra le squadre di vertice.

da parte della squadra lariana. Un sabato pomeriggio da incubo per il Torino di Marco Baroni, letteralmente spazzato via da un Como torrenziale che, sulle sponde del Lario, inizia a respirare profumo d’Europa. Finisce 6-0 per gli uomini di Cesc Fabregas, un risultato tennistico che certifica la crisi profonda dei granata, alla quarta sconfitta consecutiva e con una difesa che definire colabrodo è un eufemismo (39 gol subiti, la peggiore del torneo). Uno-due micidiale in avvio. La partita si decide nei primi quindici minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Como straripante col Torino, 6-0 ai granata e sorpasso momentaneo alla Juve: Fabregas può sognareIl Como conquista una vittoria importante contro il Torino, con un risultato di 6-0 che rappresenta la sua più ampia vittoria in Serie A.

Como-Torino 6-0: gol e spettacolo per Fabregas, doppietta per DouvikasNon c'è partita a Como: la squadra di Fabregas domina e vince in goleada, superando momentaneamente la Juventus in classifica e salendo al quinto posto del campionato. Douvikas scatenato: apre lui la ... sport.sky.it

Como – Torino 6-0, cronaca e highlights: i lariani impartiscono lezioni di calcio ai Granata! – VIDEOÈ andata oggi in scena, alle ore 15:00 italiane, la sfida tra Como e Torino, valida per la ventiduesima giornata di Serie A e di seguito troverete la cronaca e gli highlights del match. La gara si è ... generationsport.it

Il Como ne fa 6 al Torino, undici tra andata e ritorno: la squadra di Fabregas è quinta, in attesa di Juve-Napoli Finisce 6-0. I lariani vanno a più uno sulla Juventus e a -2 dal quarto posto occupato dalla Roma. Restano la seconda difesa meno battuta della Seri - facebook.com facebook

Como blow Torino away to record their biggest-ever #SerieA win! #ComoTorino x.com