como torino 6 0 doppietta douvikas

Nel match della 22ª giornata di Serie A, il Como ha ottenuto una vittoria per 6-0 contro il Torino. La squadra di Fabregas ha iniziato con determinazione, segnando due gol nel primo tempo, con Douvikas e Baturina. La partita si è conclusa con un risultato ampio a favore dei lombardi, evidenziando un momento positivo per il Como in campionato.

Il Como travolge 6-0 il Torino nel match valido per la 22esima giornata di Serie A. Partenza sprint della squadra di Fabregas, che si porta subito avanti all’8? con Douvikas per poi trovare il raddoppio al 16? con Baturina. Nella ripresa i padroni di casa dilagano: Da Cunha su rigore firma il tris al 14?, poi arrivano anche le reti ancora di Douvikas – al 21? – e infine di Kuhn e Caqueret. I lombardi salgono così a 40 punti, al quinto posto, scavalcando momentaneamente la Juventus a 39, a meno due dal quarto posto della Roma. I granata invece incassano la quarta sconfitta consecutiva e rimangono fermi a quota 23, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Como-Torino, il Como dilaga: doppietta Douvikas poi Kuhn firma il quinto gol e Caqueret il sestoNel contesto della ventiduesima giornata di campionato, si presenta l'incontro tra Como e Torino, in programma oggi alle 15 allo Stadio Sinigaglia.

Pisa-Como 0-3, Perrone e la doppietta di Douvikas piegano i toscaniIl Como ha conquistato una vittoria significativa contro il Pisa, imponendosi per 3-0 all'Arena Garibaldi.

