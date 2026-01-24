Como straripante col Torino 6-0 ai granata e sorpasso momentaneo alla Juve | Fabregas può sognare
Il Como conquista una vittoria importante contro il Torino, con un risultato di 6-0 che rappresenta la sua più ampia vittoria in Serie A. Il successo permette ai lombardi di salire temporaneamente al quinto posto in classifica, superando la Juventus. Una prestazione che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione del Como, offrendo motivazioni e ottimismo per le prossime gare.
Il Como travolge il Torino con un clamoroso 6-0 al Sinigaglia, firma la vittoria più larga della sua storia in Serie A e sale, almeno per una notte, al quinto posto superando la Juventus.🔗 Leggi su Fanpage.it
Como-Milan: Maignan miracoloso, Rabiot straripante, termina 1-3 al Sinigaglia
