Il Como ha ottenuto una vittoria significativa, battendo il Torino 6-0 al Sinigaglia. Risultato che consente ai lariani di posizionarsi temporaneamente al primo posto in classifica, davanti alla Juventus, in attesa del prossimo impegno contro il Napoli. Una prestazione che potrebbe influenzare gli equilibri del campionato e attirare l’attenzione su questa squadra emergente.

Il Como travolge il Torino con un clamoroso 6-0 e manda un segnale fortissimo al campionato: i lariani volano provvisoriamente davanti alla Juventus, in attesa del big match con il Napoli. Partita senza storia, chiusa di fatto già nel primo tempo e poi trasformata in goleada nella ripresa. Al Sinigaglia il Como impone subito ritmo e qualità. Douvikas apre e indirizza, Baturina raddoppia prima dell’intervallo. Nella ripresa non cambia il copione: Da Cunha fa tris dal dischetto, Douvikas colpisce ancora, poi entrano Kuhn e Caqueret che completano una serata da incorniciare. Per il Torino, invece, è notte fonda. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Como-show al Sinigaglia: Torino travolto 6-0

Il Como attende il Torino al Sinigaglia, Fabregas: "Per vincere occorre una grande prestazione"Il Como si prepara ad affrontare il Torino nell’anticipo di sabato al “Sinigaglia”.

Como Torino | 1-0 | Gli Highlights | Serie A 2025-26 | torino como

Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0Il Como dilaga al Sinigaglia, Douvikas trova la doppietta contro il Torino. Baturina riceve spalle alla porta, si gira e in un attimo serve nello spazio. tuttomercatoweb.com

Como al Sinigaglia: dopo il capolavoro contro la Lazio Fabregas chiede continuità anche con il TorinoIl tecnico:MI aspetto tensione ed una grande prova per poter ottenere la vittoria. Non dobbiamo pensare di essere più bravi solo per la vittoria all'andata: non conta nulla ... ciaocomo.it

Como show: Baturina studia da erede di Paz - facebook.com facebook

Como show all’Olimpico: Lazio piegata con un tris. Lariani a 5 punti dal quarto posto x.com