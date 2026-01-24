Come si vive oggi a Gaza? La situazione rimane difficile, con poche abitazioni disponibili, accesso limitato alle cure mediche, scarsa sicurezza e un ambiente ancora segnato da detriti. Nonostante qualche miglioramento, le condizioni di vita restano complesse e sfidanti per la popolazione locale.

Sono passati più di tre mesi dall’inizio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la vita della popolazione è migliorata solo un po’. Si muore meno che in passato per attacchi e bombardamenti israeliani, ma le persone uccise sono ancora centinaia. Sono entrati beni di prima necessità, ma non quanti ne servirebbero. La ricostruzione non è cominciata e si continua a vivere in tende e strutture di fortuna. Gli Stati Uniti hanno annunciato la scorsa settimana l’inizio della cosiddetta “fase due” degli accordi: prevede che Hamas lasci armi e potere, e che cominci davvero la ricostruzione. Ma i piani sono poco chiari o controversi, e nemmeno tutti gli accordi previsti dalla prima fase sono stati rispettati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Roberto Scaini di MSF: «Qui a gaza non si vive, si sopravvive»Roberto Scaini di MSF descrive la realtà a Gaza come una condizione di pura sopravvivenza, dove le persone affrontano quotidianamente le conseguenze di un conflitto devastante.

